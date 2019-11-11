التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تونى ويست، النائب الأول لرئيس شركة "أوبر" العالمية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أشاد ويست بعلاقات الشراكة القائمة مع مصر، مؤكداً أن شركة "أوبر" تقدر هذه الشراكة بشكل خاص، لا سيما وأن السوق المصرية تعد من أهم أسواق الشركة في الشرق الأوسط، ومن ثم كان حرص الشركة على تعزيز تواجدها في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي لعمليات "أوبر".

وأضاف أن نحو 200 ألف مصري يعملون مع الشركة، وهو ما يعد مصدر اعتزاز كبير لأوبر، كما تسعى الشركة لزيادة عدد المصريين الذين يعملون مع "أوبر"، في كل المجالات ومنها مجال الابتكار والتطبيقات الذي يتفوق فيه عدد كبير من الشباب المصري المتميز.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء باستثمارات شركة "أوبر" في مصر، مشيداً باستجابة الشركة الفورية لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين خدمة "أوبر باص" في مصر، لتكون أول دولة في العالم تشهد تطبيق هذه الخدمة، مؤكدا استعداد الحكومة لتيسير عمل شركة "أوبر" في مصر.