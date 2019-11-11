فرغلي: تركيا لن ترسل مقاتلي داعش إلى أوروبا بسهولة

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن تركيا لن تستطيع إرسال مقاتلي تنظيم داعش، إلى بلادهم الأم في أوروبا، بسهولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن ما يقوم به أردوغان في هذا السياق، يعد ورقة ضغط على الدول الأوروبية، بسبب رفض إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، تخضع لسيادة أنقرة.

وتابع، أن تركيا تهدد أوروبا، بملف الهجرة الشرعية، وفتح الباب أمام المهاجرين لدخول قارة أوروبا، وهو ما يقلق بلدانها.

وأردف، أن الإدارة الأمريكية تريد تنفيذ ما يصبو إليه الرئيس التركي: "منذ فترة، يضغط ترامب على الدول الأوروبية بشأن عناصر تنظيم داعش المقبوض عليها، حيث تكلف معسكراتهم الولايات المتحدة الأمريكية أموالًا طائلًا، لأنهم في حوزة الأكراد، الذين تدعمهم واشنطن".

وواصل: "أردوغان يهدد أوروبا للحصول على مكاسب، ولن يستطيع فعل شيء، في الوقت الذي تتعامل فيه أوروبا مع مقاتلي التنظيم على أنهم قنابل موقوتة"، لافتًا إلى، أنه على سبيل المثال ينتمي 2000 مقاتل فرنسي إلى التنظيم، ومن المفترض عودتهم إلى بلدهم الأمة.

ووصف فرغلي، ممارسات الرئيس التركي في هذا الخصوص، بالإبتزاز، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي إذا وافق على تمويل المنطقة الآمنة في شمال سوريا، لن يفتح أردوغان هذا الملف مرة أخرى.