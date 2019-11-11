بشير عبدالفتاح: أردوغان صنع داعش ووظفه.. ويبتز أوروبا

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتقد أن الأوروبيين هم من صنعوا داعش، ووظفوه، وبالتالي ساهم هو الآخر في هذا الدور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن أردوغان صنع داعش ووظفها، ووفر لها الإمكانيات، لافتًا إلى أنه، يشعر بأن الأوروبيين يريدون أن يجعله منه كبش فداء.

وأشار إلى أن يعتقد أنه الوحيد الذي يتهمه العالم بدعم داعش وتوظيفه، ولذلك يريد قلب الطاولة على الجميع، متابعا: "هو يقول كلنا متورطون وكلنا وظفنا داعش، وإذا ما أصررتم على تحميلي وحدي المسؤولية وانتقدتم العملية العسكرية في شمال سوريا ووقعتم عليّ عقوبات بسببها فسوف أضغط عليكم".

وأوضح أن أردوغان يبتز ويساوم دول الاتحاد الأوروبي، حيث يطلب التوقف عن فرض عقوبات على بلاده والامتناع عن إدانة العملية العسكرية في شمال سوريا، مقابل أن يغلق ملف اللاجئين.