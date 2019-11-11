أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، أوضح أن حكومة الوفاق لم تتلق أي دعم حقيقي من أي حليف بمعنى الكلمة، وأن حكومة الوفاق في ليبيا اشترت أسلحة من تركيا بطرق قانونية وعقود رسمية صحيحة، موضحًا أن هذا التصريح يستوجب محاكمة تركيا والمشري على حد سواء.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك قرار بعدم تسليح أحد في ليبيا، مشددًا أن علاقة أردوغان بليبيا ليست هوية دينية وإسلامية، وإنما ليبيا بالنسبة لأردوغان سوق للسلاح، وقاعدة للإرهاب الذي يديره من تركيا، موضحًا أن أردوغان يدير منظومة إرهابية من تركيا، والعلاقة التي كان ينكرها أردوغان، فضحها "المشري" اليوم.

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي، أنّ هناك صحيفة تركية اعترفت أن المسلسلات التركية في مصر لها أغراض سياسية، وأن المركز الثقافي التركي بالقاهرة له أغراض سياسية وليست ثقافية، موضحًا أن هذا التقرير للصحيفة التركية بلاغ لمن يهمه الأمر، حيث أن المركز الثقافي التركي بالقاهرة يمثل خرقًا لمعركتنا ضد الأتراك حاليًا، ويمثل ثغره ويقوم بعمل سياسي مغطى بعمل ثقافي، ويجب إغلاقه فورًا.