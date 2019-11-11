كثفت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، اليوم، أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع والأرصفة على مستوى أحياء المحافظة، في إطار تنفيذ خطة كاملة لانسياب الحركة المرورية، وتسهيل حركة النقل والمواصلات، تزامنًا مع بدء موسم الشتاء، قبل استقبال نوة المكنسة.

وأوضحت المهندسة أمل محمود، القائم بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أن أعمال الرصف ورفع الكفاءة التي تنفذها حاليا المديرية، تضم نطاق حي غرب، مؤكدة رفع كفاءه شارع مسجد القباري من الأمير لؤلؤ حتى مزلقان القبارى، بالتمويل الذاتى، وبالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة مدخل رشيد رضا، ورفع كفاءة شارع الأمان.

وفي حي وسط، جار أعمال رفع كفاءة شارع إسماعيل الفنجري، بما يتضمنه من أعمال رصف وكشط وضبط مناسيب وميول الشارع، مشيرة إلى أنه جرى البدء في أعمال تكسير الأسفلت بسوق شديا، لعمل بلاطات خرسانية بالسوق، لرفع المعاناة عن المواطنين، وتم أعمال كشط شارع عباس الحلواني، استعدادًا لوضع أعمال الأسفلت.

أما على مستوى حي شرق، قالت "محمود": جرت أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع صالح باشا متفرع من طريق الجيش، وفى حي المنتزة ثان جار أعمال رفع كفاءة طريق المعمورة الطابية، وتدعيم الطريق بالشنايش، وضبط ميول الطريق.