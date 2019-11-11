أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل عبر الصفحة الرسمية له على موقع "فيس بوك"، خرائط سقوط الأمطار على جمهورية مصر العربية الـ48 ساعة المقبلة كالتالي:

الثلاثاء 12 نوفمبر

من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من منطقة حلايب وشلاتين.

الأربعاء 13 نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من وسط الصحراء الشرقية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا الثلاثاء والأربعاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.