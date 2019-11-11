أصدرت وزارة النقل، بيانا أوضحت فيه تفاصيل، سقوط شاب من قطار الإسكندرية القاهرة، ووفاته متأثرا بجراحه بعد ساعات.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه تبلغ اليوم 11 نوفمبر 2019، من النقطة الأمنية المُعيّنة لتأمين قطار 14/ 3152، إكسبريس الإسكندرية / القاهرة، لقسم شرطة محطة سكة حديد طنطا، بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل دخوله محطة طنطا نتيجة قفزه من القطار، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي العام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9/ 993 أحوال قسم شرطة السكة الحديد بطنطا، وتضمن المحضر أنه أثناء مُطالبة شرطة القطار للمواطن أحمد مبروك عبد الرحمن إبراهيم، مُقيم بدائرة مركز كفر الزيات، بإبراز تحقيق الشخصية لقيامه بالتدخين داخل القطار، رفض، وتم استدعاء كمساري القطار لتحصيل غرامة التدخين داخل القطار، إلا أنه رفض، وقام بمُغافلتهم والقفز من القطار للهروب.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن هذه التفاصيل وقعت أمام شهود الواقعة المثبوتين بالمحضر.