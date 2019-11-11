أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية، التابعان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مذكرة بشأن تخفيض أسعار 4 سلع أساسية على المقررات التموينية، وهي: السكر والزيت والأرز والدقيق.

وتوضح المذكرة أنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 17 جنيها بدلا من 19، وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وتحديد سعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9، والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75.

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيه والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلوجرام بسعر 7.25 جنيه.

ومن المقرر أنه سيتم العمل بتلك الأسعار مع مطلع ديسمبر المقبل.