قال المهندس محمد سامي عاشور، المشرف على مشروع بشائر الخير بالإسكندرية، إن مشروع بشائر 3، تم تزويده بمنطقة استثمارية على مساحة 28 فدان، وهي عبارة عن منشئ معدني خفيف، به عدد قاعات متعدده الأغراض، ومولات وكافيهات ومحلات تجارية.

وأضاف "البنداري" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "ON E"، أن مشروع بشائر الخير 3 و5 تم تزويدهم بنظام حرائق لكل دور، موضحًا: "عندنا حوالي 488 عمارة مجتمعين في بشائر الخير 3 و5، وبكده نبقي حققنا الهدف بتاعنا ووصلنا لأكثر من 30 ألف وحدة سكنية بمشروع بشائر الخير".

وأكد، أن مشروع بشائر الخير، يختلف عن أي مشروع لتطوير العشوائيات في أي منطقة أخرى: "أنا بطور المنطقة نفسها وبنقل السكان لنفس المنطقة مش لمنطقة تانية".

وأشار "البنداري"، إلى أن العمل يتم بعد افتتاح المدينة، وقبل البدء بالهدم يتم تسكين المواطنين بمشروع مجاور، ومن ثم إعادتهم إلى مساكنهم الحديثة مرة أخرى.