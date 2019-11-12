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الفراعنة يتحدون غانا على بطاقة نصف النهائي

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نجيب عن أزمة جزيرة آمون: مِلك لسميح.. ولوي الدراع ميجيش مع الصعايدة

نجيب عن أزمة جزيرة آمون: مِلك لسميح.. ولوي الدراع ميجيش مع الصعايدة

المحامي العام بـ طنطا يصرح بدفن جثة ضحية القطار

المحامي العام بـ طنطا يصرح بدفن جثة ضحية القطار

"الأرصاد" تكشف ظاهرة أنقذت مصر من سيول ضخمة: ربنا حافظ البلد دي

"الأرصاد" تكشف ظاهرة أنقذت مصر من سيول ضخمة: ربنا حافظ البلد دي

"سافر للعمل فعاد جثة".. ليلة حزينة قضتها أسرة ضحية "القطار" أمام المشرحة

"سافر للعمل فعاد جثة".. ليلة حزينة قضتها أسرة ضحية "القطار" أمام المشرحة

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الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام المقبلة: "رغم المطر متلبسوش جواكيت"

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام المقبلة: "رغم المطر متلبسوش جواكيت"

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مع اقتراب نوة المكنسة.. نصائح للتعامل مع الأمطار الغزيرة والبرق

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