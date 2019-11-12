أشعلت المطربة السورية الشابة فايا يونان، المسرح الكبير بصوتها العذب وبأجمل الأغاني في حفلها ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورتة الـ28، تحت رعاية رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر.

وقدمت يونان خلال الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري باقة مختارة من أجمل الأغاني تنوعت بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل ،ومنها "يا قاتلي، لما بدا يتثني، بيناتنا في بحر، خفيف الروح، يا لالالي، يمكن نسي، إمتي حعترف، يا ليته يعلم، قلبي ومفتاحه، أحب يديك"، وسط تفاعل الحضور.