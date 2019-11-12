تمكن رجال جمارك دمياط، برئاسة عصام المليجي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، من ضبط محاولة تهريب أجزاء غلايات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

يأتي ذلك بناء على الإخبارية السرية المشتركة رقم 380 لسنة 2018 والمقدمة من إدارة مكافحة التهريب الجمركي عمليات ومباحث الميناء ومفادها قيام أحدى شركات صناعة الغزل ونسج وصباغة المنسوجات التي تعمل بنظام الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة بدمياط بمحاولة تهريب أجزاء جوهرية من مشمول 2 بيان جمركي واردة برسم الترانزيت والصنف عبارة عن مراجل بخارية (غلايات) صناعية .

وبالعرض على السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، قرر تشكيل لجنة جمركية من أبو المعاطي درويش، مدير عام جمرك المناطق الحرة، ومحمد عبدالعاطي، مدير عام جمرك الصادر، وطارق وهدان، مدير إدارة مكافحة التهريب، ومحمد ياسر الجمل، مدير مجمع الوارد، وأمجد حلمي طمان، رئيس قسم مكافحة التهريب، وناجي البساطي، مدير التعريفة، ورشا الحبشي، رئيس قسم الاجراءات، وحمدي حواس، باحث بالاستثمار، وقامت اللجنة بدراسة المستندات والتحقق من الاخبارية فتبين قيام الشركة بتخريد وتقطيع الصنف بأحد الغلايات وتخريد الهيكل المعدني لغلايتين، وأن المتبقى من الهيكل يمثل 20% من هياكل الغلايتين ما يؤدى لانتفاء الصفة الأساسية للغلايتين دون تصريح من هيئة الاستثمار والجمارك وبما يعد مخالفا لقانون الاستثمار وقانون الجمارك.

وتبلغ قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الجمركية المستحقة مليون و500 ألف جنيه، إضافة للغرامات المستحقة، والتى تقدر بأكثر من 5 ملايين جنيه .