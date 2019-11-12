قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تّعرضت لقطع في غضروف الركبة أثناء ممارستها أحد الألعاب الرياضية، "عملت حركة غلط نزلت على ركبتي الغضروف اتقطع وحصل تهتك، كانت مأساه ليا أسوأ تجربة مريت بيها، وأكتر ألم شعرت بيه في حياتي"، وذلك خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأضافت "صبري": "لما وقعت، قعدت أصرخ وأقول للناس في نفس الوقت محدش يصوت، صعبت عليا نفسي، كنت وقتها بصور فيلم الديزل وليلة هنا وسرور، قعدت أعيط من الآلم كتير وزعلت جدًا على حالي وقتها، كنت باخذ نفس أطلعه كله صريخ من كتر الألم، عملت لي عطلة كبيرة جدا، ورجلي نملت ومش بقت تشيلني".

وتابعت: "لقيت نفسي مرة واحدة مش بعرف أمشي وبقف بالعكاز، وشوية أقع بالعكاز لأني مش متعودة عليه، سافرت إنجلترا وعملت علاج طبيعي هناك ونصحوني بالسباحة، ولاقيت رجلي خست مرة واحدة للنص، وأبص لرجلي كأني معرفهاش، ورجعت من إنجلترا وخلصت فيلم الديزل وإعلانات رمضان وليلة هنا وسرور، وعلمت عملية جراحية بعد كده، ولحد النهاردة بشتغل على رجلي".