ياسيمن صبري: "عايزة أشتري بيت على البحر في إسبانيا أقعد فيه"

نفت الفنانة ياسمين صبري التصريحات المتداولة حول نيتها الهجرة من مصر، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC".

وقالت إنها تحب السفر وتسافر للخارج باستمرار، مشيرة إلى أن محبتها للسفر باستمرار ترجع لأنها تكون على راحتها: "بكون على راحتي وبكون في حالي أكتر وبحب الخصوصية جدا".

وأشارت أنها تسافر باستمرار ولا تتواجد في مصر إلا في حالة وجود تصوير لها، لافتة إلى أنها قالت "أنا بحب السفر وقريب هعيش برة" ولم تقصد الهجرة بقولها هذا.

وأكدت أنها تنوي شراء منزل لها في إسبانيا يكون على شاطئ البحر وتقيم فيه باستمرار، مشددة على حبها لإسبانيا، لأنها تذهب لها منذ أن كان عمرها 14 عاما، مشيرة إلى أنها لا تقيم حاليا في القاهرة وتأتي من الإسكندرية لتصوير أعمالها ثم تعود مرة أخرى.