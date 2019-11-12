رفض قاض فيدرالي في واشنطن، اليوم الاثنين، دعوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى منع لجنة موازنة الضرائب والميزانية في مجلس النواب الأمريكي من الحصول على صلاحية الوصول إلى الإقرارات الضريبية لترامب عبر قانون جديد في ولاية نيويورك.

وحكم القاضي كارل نيكولاس من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا - حسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي - بأن محكمته ليست الجهة القضائية الملائمة لاتخاذ أحكام بشأن المسؤولين الأمريكيين في نيويورك الذين أقام ترامب الدعوى ضدهم، تاركا بذلك خيارا أمام ترامب لإقامة الدعوى نفسها في نيويورك.

وقضي نيكولاس كذلك بأن ترامب لم يقدم ما يكفي من أدلة حول وجود مؤامرة محتملة بين لجنة موازنة الضرائب والميزانية البرلمانية والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، وهو ما كان من شأنه تعزيز قضيته للاستماع إلى الدعوى في واشنطن، بل على النقيض "لم يدع ترامب بوجود مؤامرة في شكوته بل ولم تحتو الدعوى على كلمة مؤامرة".