قال نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إن أحواله في هذا العام، كانت أفضل منها، من العام الماضي، مؤكدًا أن اعتماده كان على الذهب، مشيرًا إلى توقعاته السابقة بزيادة أسعاره.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "كل الشكر لترامب بسبب كثرة مشاكله، وأشكر الراجل المجنون بتاع تركيا، والعك اللي عمال يعكه، ساعد الذهب، لأنه خلى الدنيا المتوترة".

وتابع: "أحوالي اتظبطت، كنت بعتمد على الذهب، وكان بقاله 100 سنة مش عاوز يطلع، ومطلعش غير في أول السنة دي، وأنا تنبأت إن سعره هيزيد من السنة اللي فاتت"، مضيفًا: "السياسة بقت يا إما كوميدية أو ناس مجانين بيحكموا".

وأعرب "ساويرس"، عن تفاؤله، بمستقبل مصر، مشددًا على أنها تظل دولة قوية مهما مر الزمن عليها، مطالبًا بإتاحة الحريات وتوفير فرص عمل: "مش بتفرج على التلفزيونات خالص، بتفرج على أفلام بس".