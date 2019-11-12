كشفت مديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة انتحار شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر، وتبين أن "محمد .ن"، 33 سنة، عامل مفاتيح، مقيم بكفر أبو أسد بدائرة المركز، ألقى نفسه أمام القطار 368 المتجه إلى القاهرة، وأقر والده، خلال التحريات، أنه مختل نفسيا، ويعاني من حالة اكتئاب حادة.

وكان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من الرائد أيمن سليمان، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ بقيام أحد الأشخاص، بالانتحار بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات ووفاته بالقرب من محطة سكك حديد شبين القناطر أمام المحكمة بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أنه حال تحرك القطار، السالف الذكر، بمسافة حوالي 400 متر أمام محكمة شبين القناطر، ما أدى إلى وفاته في الحال، إثر إصابته بانفصال الرقبة عن الجسد، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شاهدي الواقعة، "علي .و"، عامل، و"أحمد.ج"، طالب، أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص، وبسؤال والد المتوفي "ناصر.ل"، قرر أن نجله مريض نفسي ويعاني من حالة اكتئاب حادة ويخضع للعلاج لدى أحد الأطباء النفسيين، ولم يشتبه في وفاته جنائيا.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 10220 إدارى مركز شبين القناطر، وتولت النيابة العامة التحقيق.