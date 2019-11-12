نظمت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم، حفلا فنيا للفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني ونجوم الأوبرا، بمشاركة الفرقة القومية العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في ليلة فنية ساهرة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28.

بدأ الفاصل الأول من الحفل بفاصل غنائي لنجوم الأوبرا، حيث شدا الفنان أحمد سعيد بأغنيات "يا مهون، ع الحلوة والمرة، زي العسل"، بالإضافة إلى عاشقة وغلبانة أداء الفنانة أميرة أحمد، ويا أهل الهوى أداء الفنانة سارة ذكي، و"يا حلو صبح، وبين شطين وميه" أداء الفنان أشرف وليد.

وفي الفاصل الثاني من الحفل، استعرض النجم عاصي الحلاني قدراته الصوتية الفائقة، التي تحمل مذاق جبل الشام، حيث قدم مجموعة من أعماله الخاصة، التى تجاوب معها الجمهور بالتصفيق والهتاف، استهلها بأغنية أرض الخير، التي أثارت الحماسة الوطنية للحضور، أعقبها بـ "أنا مارق مريت، بالعربي، بحبك وبغار، يا بائعين الصبر، ضيع نصيبي، مالي صبر، الهوا طاير، إن كان عليا، ست الستات، قولي قولي، يا ديمة"، بجانب بانوراما من أعمال حليم.

ويسدل الستار على مهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية الـ 28، مساء غد الثلاثاء، بمسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فني للفنان الكبير علي الحجار، والفنانة ريهام عبدالحكيم، بمشاركة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر.