أسرت فرقة "كايرو ستيبس" قلوب جمهورها السكندري، إبان تقديمها حفلا موسيقيا على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وضعت خلاله بصمتها المميزة في فعاليات مهرجان الصيف.

توليفة موسيقية مزجت بين روح الموسيقى الشرقية على طريقة لعود والإيقاعات مع لمسات موسيقى الجاز الغربي، قدمتها "كايرو ستيبس" بواقع 12 مقطوعة موسيقية من أشهر أعمالها، منها "شمس" و"سلطان" و"رقصة النيل"، مع البصمة الغنائية في مقطوعة "أرابيسكان" بمشاركة المطرب علي الهلباوي الذي مزجها برائعة ابن الفارض "زدني بفرط الحب"، ورائعة "جنوسيان" مع الشيخ إيهاب يونس، بجانب عرض أجدد أعمالها الموسيقية "كافيه جروبي" من ألبومها الموسيقي الجديد المقرر ظهوره للنور العام المقبل.

وودعت بذلك الفرقة أصوات الهلباوي ويونس في آخر إطلالاتها في مصر، على أن تتفرغ الفترة المقبلة لمشروعها الموسيقي الجديد التي تتكل خلاله على الأوركسترا.

وأعادت هذه الإطلالة الفرقة العالمية إلى الإسكندرية بعد غياب قرابة 8 شهور منذ آخر إطلالاتها فى ديسمبر الماضى، كما أتت بعد أربعة أيام فقط من افتتاح كايرو ستيبس لفعاليات مهرجان القلعة الموسيقى بنسخته الثامنة والعشرين في القاهرة.

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عقدين، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.