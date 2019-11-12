فاروق جعفر عن زيارته لسجن طرة: "بيتابعوا كرة محستش إنهم مساجين"

حكى الكابتن فاروق جعفر تفاصيل زيارته لسجن طرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

ونفى جعفر ما تردد عن التعذيب في السجون قائلا: "كل اللي بيتقال عن السجن كذب وأنا دخلت النهاردة ودي تاني مرة لأني دخلت من 20 سنة زورت حد لكن النهاردة شفت حاجة تانية خالص".

وأضاف: "بتكلم على مستوى الإعاشة جوة المحبس وأنا شفت المطبخ وشفت ناس بتطبخ لزمايلها وشفت مصنع الآثاث واتكلمت مع المساجين وهم بيلعبوا كورة وكان معانا لاعيبة كورة زمايلنا والمساجين قعدوا يتكلموا معانا وهما متابعين الكورة ومتابعين المنتخب ومحستش إنهم مساجين وكانوا بيسألوا عن الفرقة والتشكيل وهيلعبوا الساعة كام والماتش الجاي".

وأبدى فاروق جعفر إعجابه الشديد بالمسجد الموجود في السجن خاصة أنه وجد درسا علميا في المسجد للمساجين وأعجبه أيضا تعلم مساجين القراءة والكتابة وكذلك المساجين العاملين في مصانع السجن، بالإضافة لمستشفى السجن وإمكانياته الكبيرة.