نقل الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر إلى المستشفى

نقل الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر إلى أحد مستشفيات أتلانتا، يوم أمس الإثنين، للخضوع إلى عملية لتخفيف الضغط في الدماغ.

وأوضح مركز كارتر في بيانه، أن كارتر سيخضع لإجراء لتخفيف الضغط في الدماغ بسبب نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة.

وتولى كارتر رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لفترة واحدة من1977 إلى 1981، ويعد هو أكبر رئيس أمريكي سابق على قيد الحياة، حيث يبلغ من العمر 95 عامًا.

وكان كارتر قد كشف عن إصابته بمرض سرطان الجلد ليتلقى العلاج الإشعاعي والكيميائي في عام 2015، ليصرح حينها بأنه لا يتبق له في الحياة سوى أسابيع معدودة، قبل أن يكشف في نهاية العام عن شفاؤه تمامًا من المرض.