عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار بالمستوطنات الإسرائيلية في عسقلان

انطلقت صباح اليوم، صافرات الإنذر في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت وكالة سكاي نيوز عربية، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من الحدود، عقب إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.