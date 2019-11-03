إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في غزة

تمكنت الفصائل الفلسطينية من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، مساء اليوم، شمال قطاع غزة، وقال مصدر، إن رجال الفصائل أطلقوا النار صوب طائرة مسيرة من طراز "كود كابتر" كانت تحلق فوق أحد مواقع المقاومة ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة ما أدى لإسقاطها، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأصيبت فلسطينية، مساء اليوم، بجروح متوسطة جراء دهسها من قبل مستوطن في بلدة واد رحال جنوب بيت لحم، وأكدت مصادر محلية أن مستوطنا دهس الفتاة دنيا محمد عواد "32 عاما" على الطريق المحاذي للمستوطنة القريبة من القرية ولاذ بالفرار، مشيرة إلى أن الفتاة نقلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.