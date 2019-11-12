أكد أسامة فخري، مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف، أن رسول الله ﷺ، هو الأسوة الحسنة التي يجب أن نقتدي بها، حيث إن أزمة الإنسانية حاليا تعد أزمة أخلاق في الأساس، فعندما نقرأ عن العظمة نجدها متمثلة في أخلاق رسول الله ﷺ.

وأضاف فخري، خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة "صوت العرب"، أنه إذا رصدنا أهم المشكلات الاجتماعية لدينا حاليا سنجد الحل لها جميعا في أخلاق نبينا الكريم ﷺ، ونحن حتى الآن لا نستطيع أن نصل لعبارات تصف أخلاقه ﷺ، حيث إن الله سبحانه وصفها وصفا دقيقا وعميقا في قوله تعالي "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"، مؤكدا أن الأخلاق أساس بناء الأمم وتقدمها.

وتابع فخري، أن الرسول ﷺ، وجد المدينة المنورة بعد الهجرة إليها مجتمعا يتكون من أطياف متباينة، لذا سعى ﷺ إلى جعلها مجتمعا واحدا تحت راية الإسلام، حيث آخى بين المهاجريين والأنصار ووحد الأطياف المتباينة ورسخ مفهوم المواطنة عن طريق وثيقة المدينة المنورة التي سبقت كل نظم العالم، في ترسيخ مبدأ المواطنة فنحن نحتاج إلي تطبيق هذه الوثيقة الآن وإبراز ما اشتملت عليه من حقوق وواجبات.

وأشار فخرى، أن الإسلام لا يعرف الأنا و الأقليات ولكن يعرف مصطلح الأمة الواحدة التي يتعايش فيها المسلم وغير المسلم والنبي ﷺ، جاء رحمة للعالمين وليس للمسلمين فحسب.