استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوليج ريازانتسيف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي هذا اللقاء عقب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة "روسيا – أفريقيا"، والتي عقدت بمدينة "سوتشي" خلال أكتوبر الماضي، والتي شهدت تنسيق وتعاون تام بين القيادتين.

في بداية اللقاء، تم الترحيب بنائب وزير التجارة والصناعة الروسي، حيث تم التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من 70 عامًا، كما تم التأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير مجالات التعاون مع الشركات الروسية فى المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية والمدنية من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى.

كما تمت الإشارة إلى التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الروسية في العديد من المجالات، وتناول اللقاء مناقشة موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية والمدنية والتي يتم متابعتها من خلال لجنة التعاون المشتركة من الجانبين.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على ترحيب مصر بالاستثمارات الروسية التي تساهم في إحداث التنمية الشاملة، وتمت الإشارة إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتقديم كافة اشكال المساندة الممكنة للشركات الروسية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة مع مصر، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا غير مسبوق بين مصر وروسيا، يتضمن البدء فى عدد من المشروعات المشتركة.

وأشار ريازانتسيف، إلى أن مصر تمثل الشريك التجاري الأهم لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتا إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات الروسية لأسواق الدول المجاورة، والأسواق الإقليمية واستخدام السوق الروسية بوابة لعبور الصادرات المصرية لأسواق وسط آسيا وشرق أوروبا، مؤكدا أن هناك تعاونا وثيقا بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الروسية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات الروسية في مختلف المجالات المدنية والعسكرية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي.