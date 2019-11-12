التعليم العالي والرياضة يكرمان منتخب جامعات مصر لفوزه بالبطولة العربية

كرّم وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة مساء أمس، منتخب جامعات مصر الفائز ببطولة التسامح العربية لكرة الصالات بأبوظبي، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.

وخلال فعاليات التكريم أشاد وزير التعليم العالي بالجهود الكبيرة لوزير الرياضة في تطوير أداء الاتحاد الرياضي للجامعات، قبل توليه وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن جهوده البارزة حاليًا في الارتقاء بالمنظومة الرياضية بمصر، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة في تنفيذ الأنشطة الرياضة بالجامعات، وأثره الكبير على تطوير الرياضة المصرية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى دور الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة في مجال الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أنّ هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير وفعال في إعداد الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مضيفًا أنّ شباب الجامعات هم قادة مصر وأملها في المستقبل.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات في تطوير أداء الاتحاد محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أهمية المنافسات التي ينظمها الاتحاد ويشارك فيها، موضحًا أنّ التنافس الرياضي الشريف هو أحد وجوه قوتنا، وأحد مجالات اكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية الرياضية.

وهنأ وزير التعليم العالي منتخب الجامعات على فوزه المستحق بالبطولة، مشيدًا بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق وجهازه الفني، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب الجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى أهمية تكريم هؤلاء الشباب ماديًّا ومعنويًّا؛ لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الانتصارات الرياضية.

ومن جانبه أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بما حققه منتخب الجامعات، مشيرًا إلى فخره واعتزازه بفترة عمله في الاتحاد الرياضي للجامعات قبل توليه وزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بما شهده الاتحاد من تطوير ونهضة كبيرة على يد وزير التعليم العالي.

وأكد أنّ جهود وزارة الشباب والرياضة ستدعم جهود الاتحاد في إفراز كوادر رياضية وشبابية، وتحقق الريادة لمصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وضمت بعثة منتخب جامعات مصر، الدكتور منتصر مصطفى رئيسًا للبعثة، الدكتور محمد شوقي نائبًا لرئيس البعثة، الدكتور تامر محمد مديرًا للبعثة، وباسم إداريا للبعثة، وياسر تحسين مديرًا فنيًّا للفريق، و9 لاعبين، وهم: أحمد ممدوح (كلية تجارة جامعة حلوان)، أدهم أحمد عبدالله (كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة)، إسماعيل سيد (المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا)، عمرو محمد عبدالقادر (كلية الهندسة جامعة المنصورة)، عمرو كمال (معهد الفراعنة للسياحة والفنادق)، محمد أشرف (كلية الحقوق جامعة بني سويف)، محمد خالد (المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق)، مصطفى عبدالهادي (معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق)، محمد علي (كلية الآداب جامعة الإسكندرية).

وأُقيمت البطولة في الفترة من 29 أكتوبر الماضي حتى 7 نوفمبر الحالي، في صالة نادي الجزيرة اﻹماراتي بأبوظبي، واستهل منتخب جامعات مصر مشواره في البطولة بالفوز على السعودية 4/1 في دور المجموعات، قبل أن يتغلب على المنتخب الجزائري 4/7، ثم فاز على العراق 5/3 وتفوق على الإمارات 6/1، قبل أن يتعادل مع عمان 3/3، واختتم منافسات دور المجموعات بالفوز على سوريا 4/2، وفي ربع النهائي تفوق المنتخب على نظيره اليمني 8/1، قبل أن يتغلب على السعودية 4/0 في نصف النهائي، وفاز المنتخب في المباراة النهائية على المنتخب العماني 5/2.