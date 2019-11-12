قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إحالة 28 طبيبا و25 ممرضا وممرضة إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى قفط التعليمي جنوب قنا.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مقصر في عمله، مؤكدا أن الجولات المفاجئة على المستشفيات مستمرة لمتابعة سير العمل والتأكد من تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أكد الهجان خلال زيارته للمستشفى على ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على مستشفى قفط التعليمي والوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، للاطمئنان على سير العمل بهما ومستوى الخدمة التي تقدم للمواطنين.

كما قرر المحافظ إحالة 7 موظفين للتحقيق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط لتغيبهم عن العمل.

وتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية، وكذلك سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.

كما تابع سير العمل بإدارات (الخدمات الجماهيرية - المتغيرات المكانية - الشؤون القانونية - شؤون العاملين - الإدارة الهندسية - تقنين أراضي الدولة - الحسابات - المتابعة وتقييم الأداء)، مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والحرص المستمر على تطوير مستوى الأداء ونظام العمل فيه لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة.