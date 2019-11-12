اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية الصحة، ومباحث التموين، حملة للمرور علي المحلات والمجازر بمدينة قويسنا .

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بلحوم ضأن لعدد 10 خرفان، وبالكشف عليها تبين أن عليها أختام مزورة، وتم ذبحها خارج المجازر، ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

تم ضبط اللحوم ومصادرتها قبل توزيعها على المحلات والمطاعم بمدينة قويسنا، وتحرر المحضر رقم 38639 جنح قويسنا، وجار العرض علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وتكونت الحملة من الدكتور هاني شمس كبير أطباء المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور محمود المصري من إدارة المجازر ، ومحمد عباس مفتش صحة أغذية، وقوة مرافقة من مباحث التموين .