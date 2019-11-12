ثمنت الفنانة اللبنانية إليسا، إرداة بلدها، مشيدة بقدرة الشارع على فرض التغيير، بقولها: "إرادة لبنان كسرت التركيبات يللي كان بدها تعمل جلسة بمجلس النواب اليوم كأنو الدني بألف خير، بوقت أول جلسة مفروض تكون للثقة بحكومة جديدة شكلن ما عا بالن يشكلوها".

وقدمت إليسا التحية لأهل بلدها، قائلة عبر تغريدة دونتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تحية لإرادة الناس بالشارع يللي عم تفرض التغيير".

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات على تطبيق واتسآب، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.

وجرى فتح الطرقات بعد غلقها من قبل المتظاهرون أسبوعين من الاحتجاجات على السلطة حيث يري المتظاهرون أنها الوسيلة الأمثل للضغط على السلطات، ما أدى إلى إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقديم استقالته، وكلف الرئيس ميشال عون بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.