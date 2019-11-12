قال نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إنه يعشق الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أنه قرأ كل كتبه ورواياته.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، أنه كتب اعتذارًا، للكاتب أحمد مراد، عبر حسابه على "تويتر"، بعد أن فند الأخير، ما نُسب إليه بشأن الإساءة لمحفوظ.

وحول النكتة الشهيرة، التي تسببت في تعرضه لهجوم مواقع التواصل الاجتماعي، قال ساويرس: "كان يوم أسود لما عملناها، خانني التوفيق، لأن الموقف كان بجد، لكن إحنا كمصريين بنعمل نكت على نفسنا أكتر من أي حد".

وتابع: "ناس كتيرة حاولت تاخد بونط في الموضوع، يعني هم زعلوا من نكتة والرقاصة واقفة قدام الجامع عمالة ترقص وحاطين ديسكو، ولو انت طالع في قضية جد خليك جد، ومتزعلش من الهزار، إحنا أخف دم غصب عن أي حد".

وعن المشادة مع الإعلامية ليليان داود، بسبب النكتة، قال ساويرس: "كانت عاوزة تدخل على الخط عشان تاخد بونط، لكن لما تدخل خناقة معايا هتخسرها في الآخر، لما حاولوا يمشوها من قناة ملكي أنا ممشتهاش ولما مشوها ومكنش ليّا علاقة بالقناة، دفعت لها اللي قالت إنه حقها، ففي الآخر مينفعش تاخد بونط على حسابي، واللي هيضايقني مش هعدي".

وحول اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، قال نجيب: "لما بقول حاجة، عارف الأكونتات دي كلها، تلاقي الأكونت مفيهوش حد وحاطط آية قرآنية عشان يبين للناس إنه مؤمن، لكن هو مش مؤمن ولا حاجة".