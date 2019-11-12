حساسين يهنئ المنتخب الأوليمبي بعد الوصول لنصف نهائي أمم أفريقيا: كل الشكر

هنأ الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، نجوم وأبطال منتخب مصر الأوليمبي لفوزهم المستحق على منتخب غانا بـ3 أهداف مقابل هدفين، في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والصعود لنصف نهائي أمم افريقيا.

وأعرب حساسين في بيان عنه اليوم عن سعادته الغامرة بالأداء الفني رفيع المستوى لنجوم الفراعنة في المباراة، مؤكدا أنّهم قدموا مباراة رائعة وأداء متميزا للغاية، أبرز عزيمة وروح المصريين التي لا تعرف سوى تحقيق الانتصار.

وقال النائب إنّ لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب يستحقون كل التحية والشكر، لتحقيقهم هذا الفوز الغالي الذي أسعد المصريين.

يذكر أنّ هذه المباراة هي ثاني لقاءات منتخبنا الوطني في مجموعته، التي تضم (الكاميرون ومالي وغانا)، إذ فاز المنتخب على مالي بهدف دون مقابل، وبالتالي يصل رصيده بعد هذا الفوز إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة.