ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل وسائق وجار ملاحقة ثالث هارب لقيامهم بسرقة سيارة بالإكراه من مالكها تحت تهديد السلاح الناري، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر،ببلاغ من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز،أنه أثناء قيادته سيارة ملاكى "ملك شقيقه" متوجها لمسكنه إستوقفه ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية وهددوه بأسلحة نارية وإستولوا منه على السيارة وهربوا.

جري تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية ،أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة سائقان وعاطل "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثالث " هارب "، وضُبط بحوزتهما بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، فرد خرطوش "المستخدم فى الواقعة" ، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة الخانكة ، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وحافظة نقوده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.