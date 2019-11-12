قال الجيش المالي إنه قتل أعدادا كبيرة من الإرهابيين في وسط البلاد ، وذلك في إطار العمليات الهجومية التي يشنها ضد هذه العناصر والمستمرة حتى اليوم.

ونقلت صحيفة "مالي اكتياليتي" على موقعها الإليكترونى عن بيان للحكومة المالية، جاء فيه : إن الجيش يشن حاليا هجوما واسعا في وسط البلاد، ضد الإرهابيين ما أدى الى مقتل العديد منهم.

وأوضح البيان أن سلاح الجو المالي يقدم تغطية جوية للهجوم الذي يأتي ردا على هجومين شنهما مسلحون وأوقعا نحو مائة جندي خلال شهر مضي، ما اعتبر أقسى خسارة للجيش المالي منذ سنوات.

وأكد بيان الحكومة المالية مقتل العديد من المسلحين دون تحديد الرقم ، كما تم تدمير سيارات ودراجات نارية والعثور على أوراق ثبوتية لأشخاص من جنسيات مختلفة، في الأماكن التي ضبطت فيها معدات عسكرية.