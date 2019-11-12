أصيب طبيب يدعى " ع.ي" بمستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، اليوم، بجروح في الوجه عقب تعدي أهالي مريض عليه داخل المستشفى، بعد وقوع مشادة كلامية بينهم وبين الطبيب لطلبهم حجرة بالعناية المركزة .

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى شبين الكوم التعليمي، تفيد بإصابة طبيب يدعي "ع.ي" إثر تعدي أسرة أحد المرضي عليه نتيجة عدم وجود أسرة شاغرة بالعناية المركزة .

بالانتقال والفحص، تبين أن اثنين قاما بالتعدي علي الطبيب وهم "م.م" 35 سنة، كهربائي، وشقيقة، وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة، واتهما الطبيب بالتعدي عليهما بالسب والضرب دون إصابات ظاهرة .

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة شبين الكوم، وجار العرض علي نيابة شبين الكوم لمباشرة التحقيقات .