لقيت ربة منزل بمحافظة المنوفية، اليوم، مصرعها، دهسا تحت عجلات القطار بمدينة سرس الليان، أثناء مرورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطاراً من قسم شرطة سرس الليان، يفيد باصطدام قطار "منوف - طنطا" بسيدة، تدعى " م.غ" ربة منزل، 45 سنة، ومقيمة دائرة قسم مدينة سرس الليان، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها بكسور في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ. حرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات .