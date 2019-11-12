واصلت "قائمة الوسط" بانتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أستاذ القانون الإداري والدستوري ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمرشح لرئاسة النادي، جولاتها الانتخابية بمحاكم القاهرة استعدادا للانتخابات المقررة في 20 ديسمبر المقبل.

وذكرت مصادر قضائية مقربة من القائمة أنّ الجولات تأتي ضمن خطة المرور على المحاكم وبينها الدوائر المدنية والجنائية لمحكمة النقض، ودوائر محكمة استئناف القاهرة، تنفيذا لخطة استطلاع آراء القضاة بشأن برنامج قائمة الوسط.

وأضافت المصادر أنّ رئيس وأعضاء القائمة التقوا اليوم رؤساء الدوائر بالمحاكم، الذين أبدوا رغباتهم وتطلعاتهم وآمالهم إلى رئيس وأعضاء القائمة، وتم تدوين هذه الرغبات.

والمستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أقدم المرشحين وأكبرها سنا، حاصل على الدكتوراه في القانون الإداري والدستوري بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وكان برفقة رئيس قائمة الوسط، المستشار مصطفى هاشم رئيس محكمة الجنايات، والمستشارين علي الصادق ومحمد الملط نواب رئيس محكمة الاستئناف.