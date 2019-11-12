قال المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إنّ الدولة اتخذت خطوات للنهوض بالصناعة المصرية، بينها خفض سعر الفائدة الصناعية والبدء في تعديل قانون الجمارك، موضحا أنّ ذلك ليس كافيا، إذ إنّ هناك خطوات أخرى عديدة مطلوبة لدعم الصناعة.

وأعرب عامر خلال لقاء وفد لجنة الصناعة الذي يزور شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بقيادات الشركة اليوم، عن أمنياته بأن يكون 2020 عام الصناعة في مصر، وأن يتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمر.

وتابع رئيس لجنة الصناعة متهكما على تراجع حال الصناعة: "للأسف نجد أنّ عربية الفول الموجودة أمام أي مصنع تكسب أكتر من المصنع، ومعنى ذلك أن المنظومة الاقتصادية مقلوبة".

وبدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وضم الوفد النواب محمد السلاب، علاء ناجي وكيلي اللجنة، والأعضاء علاء ناجي، فوزي إسماعيل، طارق متولي، هاني النواصرة، إيفلين متى، محمود شحاتة، نبيل أبوباشا، رضا البلتاجي، نجوى إمام، نجوى أبوجليل، رضوان الزياتي، إبراهيم القصاص، نانسي نصير، محمد خليفة، وسمير البطيخي.