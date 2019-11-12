نشر الفنان محمد عز، الأفيش الخاص بالفيلم السينمائي الجديد "استدعاء ولى عمرو"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق "عز"، على الصورة قائلا: "بسم الله، توكلت على الله، استدعاء ولي عمرو قريبا بدور العرض، كرمك يا رب وتوفيقك".

ويشارك محمد عز في بطولة الفيلم كل من حورية فرغلي، محمد لطفي، مي كساب، صبري فواز وسماح أنور، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك، ومن إخراج أحمد البدري.

يُذكر أنَّ آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان محمد عز هي مسلسل "لآخر نفس"، مع ياسمين عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني"، ومن إخراج حسام علي.