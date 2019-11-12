نجح مواطن من قنا في اصطياد ذئب مفترس بقرية الشيخ علي، التابعة لمركز دشنا في شمال محافظة قنا، بعد أن فوجئ الأهالي بمهاجمته للقرية، ويصيب أشخاص من بينهم أطفال، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال أحمد صفوت، في تصريحات إلى "الوطن"، الذي اصطاد الذئب، أنه كان يهاجم القرية من وقت إلى أخر، وأصاب 5 من أقاربي أثناء محاولتهم الهروب منه، وعندما علمت بوجوده داخل القرية، طاردته حتى اختبأ بإحدى الأماكن المغلقة، وقمت بالهجوم عليه مع ابن عمي، وضربناه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد أن نجحنا في قتله، قمنا بتحنيطه، ووضعه على واجهة منزل العائلة.