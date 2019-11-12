تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، يرافقه الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مبنى كلية الإعلام بالمجمع النظرى للكليات وتابع تجهيزات استوديوهات الكلية وأعمال التشطيبات والتركيبات والعزل الصوتي، والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى ليبدأ العمل بالكلية العام الدراسي القادم .

كما تفقد "مبارك"، المركز الجامعي للتطوير المهنى بجامعة المنوفية والذى أقيم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ويهدف إلى تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية وورش العمل بالإضافة إلى الاستشارات من الخبراء في مجال التوظيف، كما تابع تجهيزات المركز لافتتاحه الأسبوع القادم بحضور العديد من الشخصيات العامة ومسؤولين من الجامعة الأمريكية .

رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور عربي كشك عميد الحاسبات والمعلومات، والدكتور أسامه عبد الرؤوف وكيل الحاسبات والمعلومات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمهندسة رباب الدالي مدير عام الشؤون الهندسية .