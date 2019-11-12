لقى طفل بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يدعى " ا.ا" 4 سنوات، مصرعه حرقا، حيث تم نقله لمستشفى شبين الكوم التعليمي ولكنه توفي.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى شبين الكوم التعليمي، يفيد باستقبال الطفل "ا.ا"، 4 سنوات، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مصاباً بحروق بالرأس والظهر والساقين، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

بالانتقال والفحص وسؤال كلاً من والدته ووالده، أقرا بأنه منذ عشرة أيام تقريباً وحال حملها إناء به ماء ساخن بالمنزل تعثرت قدمها بالطفل فسقط عليه إناء الماء مما أحدث إصابته، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.