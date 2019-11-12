صدليات الغرف التجارية تطالب "الكهرباء" بـ محاسبة استثنائية

خاطبت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، وزارة الكهرباء، بضرورة توفير شرائح محاسبية بأسعار استثنائية لأصحاب الصيدليات.

وقال الدكتور حاتم البدوي نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، إن عمل الصيدليات يقوم على تقديم خدمة للمواطنين، مؤكدا أن الأدوية الموجودة بالصيدليات تباع وفقا للتسعيرة الجبرية المحددة من الدولة، لذلك فإن نسبة هامش ربح الصيدلي محدودة.

وأفاد البدوي بأن الصيدليات لديها التزام بتشغيل التكييفات للحافظ على سلامة الدواء من درجة الحرارة المرتفعة بناء على توجيهات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من الوزارة بوجود ترمومتر حراري بالصيدلية حتى لاتزيد الحرارة عن 25 درجة مئوية، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية وإغلاق الصيدلية.