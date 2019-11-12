حجب موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، حساب جواد نصرالله، نجل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، زعيم حزب الله اللبناني، بعد ما وصفته واشنطن إرهابيا، واسمه مدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وقالت القناة إن "تويتر" يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع، التي شرحها "تويتر" عبر رابط منفصل، ومن بينها: "العنف، الإرهاب، التطرف العنيف، الاستغلال الجنسي للأطفال، الاعتداء، التحرش، التحريض على الكراهية، الانتحار، إيذاء النفس، الوسائط الحساسة، الرسوم العنيفة، خدمات غير قانونية" وغيرها من المحظورات المرتبطة بالخصوصية.

ويبلغ جواد حسن نصرالله من العمر 29 عاماً، متزوج ولديه 4 أولاد، ويُقيم في الضاحية الجنوبية بلبنان، وهو الابن الثاني لنصرالله بعد شقيقه البكر هادي الذي قُتل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1997، إضافة إلى شقيقيه علي ومهدي وشقيقة وحيدة اسمها زينب متزوّجة وتدرس في الحوزة الدينية في إيران.

يعدّ جواد قائدا بارزا في إحدى الوحدات الخاصة في حزب الله، وعُرف عنه انخراطه في الحرب السورية.

وهو يتولّى التنسيق مع فيلق القدس وحركة حماس، وتتّهمه وزارة الخارجية الأمريكية بجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس.

وربطت اسمه بخلية فلسطينية في الضفة الغربية في يناير عام 2016.