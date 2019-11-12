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المنتخب الأولمبي يستعد لموقعة الكاميرون

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محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لحل معوقات المدارس في طهطا

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لحل معوقات المدارس في طهطا

صدليات الغرف التجارية تطالب "الكهرباء" بـ محاسبة استثنائية

صدليات الغرف التجارية تطالب "الكهرباء" بـ محاسبة استثنائية

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