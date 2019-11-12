يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا لمتابعة إجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا آخر، لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ.