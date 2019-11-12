شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون الاستثماري بين وزارة قطاع الأعمال العام، والصندوق السيادي المصري، وبنك الاستثمار القومي.

وقالت وزيرة التخطيط، إنه بموجب الاتفاقين سيتم الترويج لأصول موجودة لدى الجانبين لتعظيم الاستفادة منها، مؤكدة أن الدولة تعمل على دمج القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة كشريك للتنمية، لبدء تفعيل الشراكة بشكل مؤسسي وتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر مجلس الوزراء أن مصر غنية بأصولها، واقتصادها متنزه في كل القطاعات، لافتة إلى أن الصندوق سيستخدم الأصول المتاحة لدخول شراكات خاصة محلية أو أجنبية وتعظيم الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص.

واوضحت أن البروتوكولات باكورة التعاون بين الجهات والوزارات المختلفة مع الصندوق السيادي.

واوضحت أنه سيتم مضاعفة رأس مال الصندوق أكثر من مرة لنقل بعض الأصول الجاري الانتهاء منها ليعبر عن تعليق بقيمة مصر واقتصادها، ليزيد عن تريليون جنيه.

وأوضح الدكتور أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري، أنه سيتم نقل بعض الأصول للصندوق عقب ترويجها الشراكة مع المستثمرين.

ولفت إلى أن قاعدة بيانات الأصول التى يتم تقسيمها تزيد عن 30 أصلا من بينها مجمع التحرير، موضحا أن هناك مستثمرين لديهم رؤية لإعادة استغلاله فندق أو مكاتب او معارض وأفكار أخرى، وسيتم اختيار مستثمرين لديهم رؤية شاملة ليتم إنجاز شيء يليق بالمكان.

وأشار إلى أن الاستثمارات لن تكون محلية فقط، ولكن يستهدف الصندوق بالوصول للاستثمارات المصرية الإقليمية والعالمية.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن الأصول التى يتضمنها الاتفاق منها ناضجة نظر عوائد وأخرى تحتاج لتطوير، ونتطلع لنجاح التجربة مميزة للاقتصاد المصري.