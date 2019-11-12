أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، انتهاء الإجراءات الخاصة بطرح حصص إضافية من شركتي "أبو قير للأسمدة"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، في البورصة.

توفيق: الكرة في ملعب بنوك الاستثمار لتحديد موعد الطرح

وأوضح توفيق في تصريحات لـ"الوطن"، أن العمليات الإجرائية والإدارية الخاصة، تمهيداً لطرح الحصص الإضافية انتهت، مؤكداً أن الوزارة، ممثلة فى مجلس إدارتي الشركتين، أنهت العمل المنوط بها، والكرة الآن في ملعب بنوك الاستثمار لتحديد التوقيت المناسب للطرح.

وأكد مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن اللجنة تخطط لطرح نحو 20% من أسهم "أبو قير للأسمدة"، خاصة بعد ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة، بمقدار 20% خلال الفترة الماضية، وتحسّن الأسواق، مشيراً إلى أن الوقت مناسب لطرح الشركة التى أتمت إجراءات الاكتتاب.

وأوضح المصدر أن اللجنة اتّخذت القرار بعد لقاءات عُقدت نهاية أكتوبر الماضي، مع تحالف شركتي "سى آى كابيتال" القابضة، و"رينسانس كابيتال"، مديري الطرح، للموافقة على المتوسط السعري للأسهم.