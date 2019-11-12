نيابة الغردقة تحقق في إلغاء اللغة الألمانية من مناهج التجريبي

بدأت النيابة الإدارية بالغردقة، برئاسة الوكيل العام نائب رئيس الهيئة، المستشار مصطفى عامر، وتحت إشراف نائب رئيس الهيئة، المستشار بسام حافظ، مدير نيابة الغردقة، وذلك في الشكاوى المقدمة ضد قرار التربية والتعليم بالبحر الأحمر بإلغاء مادة اللغة الألمانية من مناهج الصف الرابع الابتدائي بالمدارس التجريبية بالبحر الأحمر.

وأجرت نيابة الغردقة الإدارية التحقيقات مع بعض قيادات التعليم بالبحرالأحمر، واستعدت مديري المدارس التجريبية بمدن الغردقة لسماع أقولهم في بلاغات أولياء الأمور حول إلغاء مادة اللغة الألمانية من مناهج الصف الرابع التجريبي.

وكان عددا من أولياء أمور طلاب المدارس التجريبي بمدينة الغردقة تقدموا بعدة بلاغات للنيابة الإدارية بالمدينة ضد نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحرالأحمر، وذلك عقب القرار بإلغاء مادة اللغة الألمانية لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالمدارس التجريبية، ما دفع أولياء الأمور بالمطالبة بإلغاء هذا القرار، وإثبات حالة تضررهم من القرار بتحرير محاضر بقسم الشرطة، ومقاضاة مسؤول التعليم بالمحافظة.

وتسائل أحمد عبد الحي، أحد أولياء الأمور لـ"الوطن" عن دواعي إلغاء مادة اللغة الألمانية من مناهج التجريبي، واصفا إياه بأنه قرار غير مدروس، وذلك عقب تدريس اللغة للتلاميذ لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك في حالة تجاهل تامة لرغبة الطلبة في اختبار اللغة التي يدرسونها.

وقال رمضان صبحي، والد أحد الطلاب، إنّ رغبة ابنه في اختبار اللغة الأجنبية الثانية هي اللغة الألمانية، وجرى شراء الكتب منذ بداية العام الدراسي الحالي، ولكنهم فوجئوا بقرار مدير التربية والتعليم بإلغاء اللغة الألمانية، وفرض علينا اللغة الفرنسية بدون أي اعتبارات، موضحًا أن قرار إلغاء دراسة اللغة الألمانية لأبنائهم كان مفاجئًا بعد إعطاء التلاميذ دروسًا قبل بداية العام الدراسي.

من جانبها، قالت نورا كامل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر، إنّ قرار إلغاء دراسة اللغة الألمانية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بالمدارس التجريبية بالمحافظة جاء بسبب العجز في المدرسين، وعن شكوى أولياء الأمور أشارت إلى أن تلك المادة تُعد مادة أنشطة، وذلك طبقا للقرار الوزاري، وليست مادة أساسية للتلاميذ، وجرى اختيار اللغة الفرنسية كمادة نشاط بدلا من اللغة الألمانية، وذلك لتوافر مدرسين الفرنساوي.

وأكدت "فاضل" في تصريح خاص، لـ"الوطن"، أن مدارس البحر الأحمر تعاني من عجز للمدرسين في معظم المواد، والنسبة الأكبر في مدارس التجريبي بالغردقة، موضحة أنّها أرسلت لوزارة التربية والتعليم بيانا بالعجز المطلوب، وكان الرد في انتظار مسابقة التربية والتعليم لتعيين مدرسين جدد.

وأشار أحد مسؤلي التربية والتعليم بالبحرالأحمر، رفض ذكر اسمه، إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تتعنت في إلغاء مناهج التجريبي وفرض اللغة الفرنسية بالإجبار على الطلاب، وخاصة أنها مادة نشاط ودرجاتها خارج المجموع، موضحا أن أولياء الأمور تقدموا بطلب استمرار اللغة الألمانية في المناهج، وأقروا بأنهم سيوفروا مدرسين خصوصي لأبناءهم على حسابهم الخاص في شكل مجموعات تقوية، وذلك بالتنسيق مع التربية والتعليم، طبقا للقوانين واللوائح مطالبين المديرية باعتماد امتحانات لهم آخر العام فقط.

وبرر أحد أولياء الأمور ذلك الطلب، وذلك بحثا عن مستقبل أبنائهم، وخاصة بأن اللغة الألمانية مطلوبة في السوق السياحي بالبحرالأحمر، حيث تتصدر السياحة الألمانية المشهد السياحى، وأن عدد السائحين الألمان يتجاوز 60% من السوق السياحي بالمدينة على حد قوله.