تمكن عدد من الغواصين التابعين لجمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، من إنقاذ سمكة قرش كانت في خطر بسبب التفاف حبل حول عنقها.

وقال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إن اثنين من الغواصين التابعين للجمعية تمكنوا من تخليص سمكة القرش من الحبل الذى كان يهدد حياتها، وتم إنقاذ السمكة.

وأضاف "الطيب"، أنه يجب الحفاظ على الكائنات البحرية، وبالأخص المهددة بالانقراض مثل بعض أنواع القروش وذلك لأهميتها القصوى في تنشيط السياحة، بالإضافة إلى حدوث التوازن في البيئة البحرية بشواطئ البحر الأحمر، مطالبا وزارة البحث العلمي بضرورة توفير فريق عمل متخصص يعمل على البحث عن هذه الكائنات وحمايتها والحفاظ عليها بكافة الطرق.

وكانت كاميرا أحد الغواصين بالبحر الأحمر رصدت أحد أنواع القروش وهو عالق في رقبته طوق بلاستيك ويعتقد أنه من النوع القرش لونج مانوس، وبخصوص ذلك طالبت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر البحث عن القرش ومحاولة إنقاذه خوفا من أن يتسبب الحبل البلاستيك في نفوقه.