أدان الأردن بشدة، اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة ما أدى إلى مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 25 أخرين، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير حماية للفلسطينيين.

وعبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقت فرانس برس نسخة عنه، عن إدانة المملكة "العدوان" الإسرائيلي ضد قطاع غزة. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز قوله إن "التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة".

وأضاف أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته" مطالبا "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني". وقتل خمسة فلسطينيين في غارات اسرائيلية الثلاثاء على قطاع غزة بينهم القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا وزوجته. وفي القدس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا "كبيرا" من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل.