كرم الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، رجال الخدمات الأرضية والصيانة الفنية، بمطار شرم الشيخ الدولي لأدائهم البطولي والاحترافي في التعامل مع الحريق الذي نشب في أحد إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا والسيطرة على الحريق.

وكان مطار شرم الشيخ الدولي، شهد مساء السبت الماضي، اندلاع حريق في أحد إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، وتمكن رجال الخدمات الأرضية والحماية المدنية والإنقاذ بالمطار، من السيطرة على الحريق خلال 45 ثانية دون خسائر.

وقال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إن طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية رحلة رقم SQP7153 تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته، فقام على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ فى مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كل إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.